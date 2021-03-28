الفراج يُعلق على التقليل من إنجازات الأندية القارية

المواطن - مروة نبيل

أبدى الإعلامي وليد الفراج استياءه من تقليل البعض لإنجازات الأندية السعودية في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، مطالبًا العمل بشكل أكبر والاستعداد جيدًا.

الفراج يُعلق على التقليل من الإنجازات

وعلق وليد الفراج قائلًا: “ليس هناك شك أن تحقيق نادي سعودي لدوري أبطال آسيا 2019 هو نصر كبير للكرة السعودية، وتكرار الإنجاز من أندية أخرى يكون عبر عمل أكبر واستعداد أقوى”.

وتابع الفراج عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصير “تويتر”، قائلًا: “أما التقليل من استحقاق أنديتنا لإنجازاتها القارية وخداع العامة بقصص خنفشارية فهذا يعني استمرار الفشل في تكرار الإنجاز كما حدث لسنوات”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019، بعد الفوز على نظيره أوراوا ريد دايموندز الياباني، وشارك في منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

الأندية السعودية في آسيا 2021

ويتواجد الهلال في المجموعة الأولى التي تضم شباب الأهلي دبي والاستقلال الطاجيكي، والمتأهل من الملحق رقم 1 بين الغرافة القطري وأجمك الأوزبكي، يتواجد بالمجموعة الثالثة، الدحيل القطري، الأهلي، الاستقلال الإيراني والشرطة العراقي.

وتضم المجموعة الثانية، الشارقة الإماراتي، تركتور الإيراني، باختاكور الأوزبكي والمتأهل من الملحق رقم 2 بين الوحدة والقوة الجوية العراقي، ويتواجد في المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا السد القطري، النصر، الوحدات الأردني، والمتأهل من الملحق رقم 3 بين العين الإماراتي وفولاذ الإيراني.

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