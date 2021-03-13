الفوزان يحذر من الغش والخيانة فيما ائتمنك عليه ولي الأمر

المواطن - الرياض

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حذر الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، من الخيانة والغش والغلول.

معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى

(التحذير من الخيانة والغش والغلول فيما ائتمنك عليه ولي الأمر) pic.twitter.com/GzKrmPVQyo — الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) March 13, 2021

التحذير من الغش والخيانة:

وقال الشيخ الفوزان: “إذا ولاك ولي أمر المسلمين على وظيفة أو عمل من الأعمال أو جباية مال لبيت المال أو زكاة أو غير ذلك، فإنه من النصيحة لولي الأمر أن تحفظ هذا الشيء، أن تحفظه غاية الحفظ وألا تخون فيه أو تغل شيئًا منه، ولا تقبل الرشوة التي تدفع إليك في مقابل أنك تسامح في أخذ الحقوق من الناس”.

احفظ ولايتك من الغش:

وأضاف الشيخ الفوزان: “هذا من الغش لولي أمر المسلمين، هو ائتمنك على هذا؛ فكيف تغش أو تخون في ولايتك؟! هذا مضاد للنصيحة لولي أمر المسلمين”.

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