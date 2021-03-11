القاسم : الشرط الجزائي في عقد كارتيرون 550 ألف دولار

المواطن - مروة نبيل

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أكد رئيس مجلس إدارة نادي التعاون السابق، محمد القاسم أن هناك شرطًا جزائيًا كبيرًا في عقد المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون مع سكري القصيم.

القاسم يؤكد وجود شرط جزائي في عقد كارتيرون

وأعلن نادي التعاون، مساء اليوم الخميس، عن رحيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم رسميًا، حيث تم الاتفاق على فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ونشر القاسم عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، مقطع فيديو للإعلامي خالد القحطاني وهو يُعلق على طريق رحيل المدرب الفرنسي، وقال: “للتوضيح: وردًا على هذه المعلومات المغلوطة أوكد أننا كنا حريصين على حقوق التعاون فيما يخص عقد كارتيرون“.

وتابع رئيس نادي التعاون السابق تغريدته قائلًا: “وفق الشرط الجزائي في حالة فسخ عقده حيث أنه ملزم بدفع 550 ألف دولار إذا ألغى عقده قبل 15 مارس الجاري وهذا موجود ومثبت في عقده.. القيل والقال ونقل الكلام صنعة لا نتقنها”.

التعاون في دوري محمد بن سلمان

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في الفوز على نظيره أبها، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة من 23 مباراة.

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