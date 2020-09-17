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كارتيرون في الدوحة لبدء مهمته مع التعاون
بعد رحيله عن الزمالك رسميًا

كارتيرون في الدوحة لبدء مهمته مع التعاون

2020/09/17
الساعة 6:20 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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كارتيرون في الدوحة لبدء مهمته مع التعاون المدرب الفرنسي بعد وصوله
المواطن - مروة نبيل
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1 كارتيرون يقود التعاون
1.1 الفرنسي مع الزمالك

وصل، قبل قليل، المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون إلى الدوحة، تمهيدًا لبدء مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون.

كارتيرون يقود التعاون

وكان المدرب الفرنسي قد أبلغ إدارة نادي الزمالك المصري قبل يومين برغبته في الرحيل عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم، قبل أن يدفع قيمة الشرط الجزائي لفسخ التعاقد، رافضًا محاولات بقائه لمدة شهر آخر.

 

كارتيرون
المدرب الفرنسي بعد وصوله

ونشر حساب نادي التعاون الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من وصول باتريس كارتيرون إلى مقر بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الدوحة، حيث يخوض مباريات دوري أبطال آسيا هناك.

وأعلن نادي التعاون بالأمس عن تعاقده رسميًا مع باتريس كارتيرون لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، على أن يتم توقيع العقد النهائي عند وصوله إلى الدوحة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

 

كارتيرون مع التعاون
باتريس

الفرنسي مع الزمالك

ونجح المدير الفني الفرنسي في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى منصات التتويج المحلية والقارية، حيث حصد معه كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي، والسوبر المصري على حساب الأهلي.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2020، ويستعد لمواجهة الرجاء المغربي.


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