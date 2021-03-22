الليرة التركية تخسر 13 % بعد إقالة محافظ البنك المركزي

المواطن - متابعة

تراجعت الليرة التركية بنسبة 13% من قيمتها؛ لتقترب من مستويات نوفمبر الماضي، التي انهارت فيها العملة التركية بشكل كبير، وذلك بالتزامن مع قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المفاجئ بإقالة محافظ البنك المركزي ناجي إقبال.

الليرة التركية تدفع ثمن سياسات أردوغان:

وهبطت الليرة إلى نحو 8.36 مقابل الدولار، من إغلاق يوم الجمعة عند 7.2185، واستقرت عند 8.2 الساعة 18:01 بتوقيت جرينتش. وعادة ما تتم مثل هذه التعاملات المبكرة في ظل سيولة ضئيلة وتكون عرضة لتحركات كبيرة. وكان محللون توقعوا حدوث عمليات بيع.

وصعدت العملة ثلاثة بالمائة بعد رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يوم الخميس، وهو ما كان ينظر إليه على أنه يعزز مصداقية البنك المركزي في عهد المحافظ السابق ناجي إقبال.

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