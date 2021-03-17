المراكز العربية تستعد لإصدار صكوك بـ500 مليون دولار

المواطن - الرياض

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تستعد شركة المراكز العربية لإصدار صكوك بـ500 مليون دولار، بحسب ما ورد في “رويترز”.

وكانت كل من شركة المراكز العربية وشركة فواز الحكير، قد أعلنتا في بداية الشهر الجاري، استحواذهما على 51% من أسهم شركة فوغا كلوسيت ليميتد الإنجليزية، بقيمة 36.7 مليون دولار.

استحواذ:

وقالت شركة المراكز العربية، آنذاك، إنها وقعت اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على 39.253 ألف سهم عادي من أسهم شركة فوغا كلوسيت ليميتد، ومقرها بريطانيا والتي تمثل ما نسبته 25.5% من أسهم الشركة المستهدفة بعد زيادة رأسمالها.

وذكرت الحكير أن تمويل الصفقة البالغة قيمتها 68.9 مليون ريال (18.4 مليون دولار) سيكون من موارد الشركة الذاتية.

بيان إلى تداول:

وأضافت في بيانها للسوق المالية السعودية “تداول”، أن هذا الاستحواذ جرى على عدد 13,598 من الأسهم الحالية للشركة المستهدفة بقيمة 6,360,348 دولاراً (23,857,286 ريالاً)، بجانب زيادة رأسمال الشركة المستهدفة بعدد 25,655 سهماً عادياً بقيمة 11,999,906 دولارات (44,999,647 ريالاً).

وستتيح هذه الصفقة لشركة المراكز العربية الوصول إلى موقع إلكتروني دولي رائد يتمتع بمكانة وحضور قويين في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية وتقريبها من عملائه.

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