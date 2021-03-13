المريسل يُغضب الهلاليين

المواطن - محمد سمعه

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أثار الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل، غضب جماهير نادي الهلال، وذلك بعد أن أشار إلى أن أزرق العاصمة هو الأكثر استفادة من أخطاء التحكيم بالفترة الأخيرة.

وقال المريسل في تصريحات لـ برنامج سوالف رياضية، المذاع على قناة 24 الرياضية: ” القناة وإعدادها وكذلك الاحصائية السليمة تقول أن الأكثر استفادة من أخطاء التحكيم هو الأزرق، والأكثر تضررًا هو نادي النصر، ما أدري من وين جاب زميل لنا إحصائية أخرى مُغايرة”.

الهلال عبر عن استيائه من قبل بسبب التحكيم

جدير بالذكر أن الأزرق، سبق له وأن تقدم ببيان احتجاجي ضد أخطاء التحكيم، بعد التعادل مع النادي الأهلي بالجولة الـ13 بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل أزرق العاصمة حاليًا المركز الأول في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 45 نقطة، بعد الفوز على الوحدة برباعية مقابل هدفين، بينما هبط الشباب للمركز الثاني بعد الخسارة من نادي الاتحاد.

موعد المباراة المقبلة لـ الأزرق

وسيواجه الهلال نادي القادسية بالجولة الـ24 من دوري المحترفين يوم 20 مارس الجاري حيث تُقام المباراة على ملعب “الملز” في الرياض في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً.

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