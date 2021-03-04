المملكة تدعو للتركيز على جائحة كورونا: أزمة جوع تلوح في الأفق

المواطن - واس

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دعت عضو وفد المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة سارة عارف في كلمة لها أمام مجلس حقوق الإنسان إلى التركيز على جائحة كوفيد 19 وما سببته من أزمة جوع تلوح في الأفق.

الحق في الغذاء

ورحبت في كلمة لها بشأن تقرير المقرر المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، ودعوته للدول إلى ضرورة التصدي لجائحة كورونا عن طريق اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين التي استضافتها الرياض في نوفمبر 2020 تضمن خارطة طريق لمكافحة جائحة كورونا والحد من آثارها عالمياً كما اشتمل على العديد من الالتزامات في إطار التضامن في مواجهة التحديات وضمان تحقيق التعافي الشامل للتصدي لعدم المساواة، وضمان مستقبل مستدام.

استراتيجية الأمن الغذائي

وأكدت أن المملكة تضع الحق في الغذاء في صميم أولوياتها؛ حيث أطلقت في عام 2018 م استراتيجية الأمن الغذائي المنبثقة من رؤية المملكة 2030 التي من بين أهدافها ضمان الحق في الحصول على غذاء آمن.

كما أشارت في كلمتها إلى أنه تم إطلاق برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في عام 2020 دعماً لصغار المنتجين الزراعيين والجمعيات التعاونية والمؤسسات الريفية تعزيزاً لقدراتهم. كذلك قدمت المملكة على المستوى الإقليمي مساعدات تدعم المؤسسات والأفراد لإعانة المتأثرين من الأزمات بتأمين الغذاء لهم، كما أطلقت 531 مشروعاً إنسانياً متعلق بالأمن الغذائي.

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