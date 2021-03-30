المنتخب السعودي الأولمبي يتعادل مع ليبيريا وديًا

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة المنتخب السعودي الأولمبي ضد منتخب ليبيريا الأول لكرة القدم الودية التي أُقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض بالتعادل السلبي.

المنتخب السعودي الأولمبي ضد ليبيريا

وبدأ المدير الفني سعد الشهري مباراة المنتخب السعودي الأولمبي ضد ليبيريا اليوم بتشكيل مكون من؛ محمد الربيعي، حمد اليامي، خليفة الدوسري، عبدالباسط هندي، عبدالله حسون، علي الحسن، مختار علي، فواز الطريس، تركي العمار ومحمد مران.

وانطلقت المباراة الودية بشكل سريع وسط محاولات من اللاعبين لفض اشتباك التعادل السلبي، ولكن لم ينجح أي منهما في هز الشباك، وأجرى الشهري عددًا من التغييرات خلال أحداث الشوط الثاني لتجربة اللاعبين والاطمئنان على مستواهم.

وتُعد مباراة اليوم هي الثانية بين المنتخبين، حيث لعبا مواجهة قبل بضعة أيام، وانتهت بتحقيق الأخضر لفوز بنتيجة 3/2، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأخضر يستعد للأولمبياد

وجاءت ودية المنتخب السعودي تحت 23 عامًا ضد منتخب ليبيريا الأول في ختام معسكر الأخضر الإعدادي الذي أقامه في العاصمة الرياض، ضمن المرحلة الثالثة من برنامجه الإعدادي للمشاركة في دوري الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو”.

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