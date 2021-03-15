المنشطات تُراقب لاعبي التعاون والقادسية في كأس الملك

المواطن - مروة نبيل

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تشهد مباراة التعاون والقادسية ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين المقرر إقامتها اليوم، تواجد فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.

المنشطات تتابع اللاعبين

وأشار حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى تواجد فريق من لجنة المنشطات في مباراة التعاون والقادسية اليوم ضمن منافسات الدور ربع النهائي، وتم إبلاغ إداريي الفريقين بالإجراءات المتبعة للكشف.

ويتواجد فريق من لجنة المنشطات بشكل مستمر خلال مباريات الموسم الرياضي الحالي سواء في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أو مواجهات كأس خادم الحرمين الشريفين.

التعاون والقادسية



ويلعب التعاون والقادسية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ويدخل الفريقان المباراة بهدف الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

ويُقدم الفريقان مستوى مميزًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث يحتل التعاون المركز الرابع برصيد 35 نقطة، فيما يقع القادسية في المركز الثامن برصيد 31 نقطة.

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