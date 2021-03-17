النرويج تدخل الموجة الثالثة من كورونا رسميًا

المواطن- متابعة

قال وزير الصحة في النرويج، بنت هويه، إن بلاده دخلت الموجة الثالثة من فيروس كورونا، مضيفًا أنه يمكن التعامل مع ذلك بنجاح مرة أخرى.

وأعلن وزير الصحة أن بلاده سجلت رقمًا قياسيًا في عدد المصابين بفيروس كورونا، أمس الثلاثاء، منوهًا بإمكانية تشديد الإجراءات الصحية، بحسب قناة NRK TV.

سبب الدخول للموجة الثالثة

وقال الوزير: نرى أن انتشار سلالة معدية أكثر للفيروس أدى إلى زيادة حادة في عدد الإصابات، خاصة في أوسلو؛ لذلك، من الضروري اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في البؤر الأساسية، محذرًا من أنه إذا لم يتحسن الوضع، فسيستوجب ذلك اتخاذ إجراءات جديدة على المستوى الوطني.

فيروس كورونا في النرويج

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في النرويج إلى 82,455 إصابة، وتُوفي 648 شخصًا، بينما تعافى 70,224 شخصًا، وعلى الصعيد العالمي، أُصيب 121,413,250 شخصًا وتُوفي 2,684,696 شخصًا بينما تعافى 97,889,624 شخصًا.

وتعلق سلطات النرويج آمالًا على حملة التطعيم التي قد تلقى جراءها أكثر من 488,3 ألف من سكان البلاد الجرعة الأولى من اللقاح حتى الآن.

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