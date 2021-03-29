النصراويون يحتفلون اليوم بالذكرى الثانية لـ رأسية برونو في الهلال

المواطن - محمد سمعه

يحتفل النصراويون اليوم الاثنين، بالذكرى الثانية على رأسية المدافع البرازيلي برونو أوفيني لاعب العالمي السابق في شباك نادي الهلال في المباراة الشهيرة التي أُقيمت يوم 29 مارس 2019.

ونجح العالمي وقتها في الفوز بثلاثية مقابل هدفين لتكون هذه المباراة الفاصلة والتي مهدت فوز العالمي بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018/2019 تحت قيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا آنذاك.

ونشر الإعلامي الرياضي سعود الصرامي المتحدث باسم العالمي السابق مقطع فيديو لجماهير تحتفل، حيث علق عليه قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: ” عودة الجماهير للملاعب، ذكرى 29 مارس، ذكرى رأس برونو”.

رأسية برونو مهدت اللقب لـ العالمي

جدير بالذكر أن تلك المباراة جعلت النصر ينفرد بصدارة دوري المحترفين في الجولة الـ25 موسم 2018/2019، ثم تُوج باللقب في النهاية بفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال.

ويحتل العالمي حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة، بعد الفوز على الباطن بسباعية دون رد في الجولة الـ24.

وفي سياق آخر، تشهد مباريات دوري محمد بن سلمان للمحترفين، المقبلة عودة الجماهير بنسبة 40%، بعد قرار صدر اليوم الاثنين من وزارة الرياضة، وذلك بمناسبة مباراة المنتخب السعودي غدًا ضد فلسطين.

وسيخوض الأهلي حتى نهاية الدوري مبارياته بحضور جماهيري، وهي: ” الأهلي والهلال 19 مايو، الأهلي وأبها 25 مايو، الأهلي والاتفاق 30 مايو”.

مباريات النصر التي تشهد حضوراً جماهيرياً

أما مباريات العالمي فستكون كالتالي” النصر والرائد 20 مايو، الوحدة والعالمي 25 مايو، النصر والاتحاد 30 مايو”.

وسيخوض الهلال مبارياته ضد كل من “الأهلي يوم 19 مايو، التعاون يوم 25 مايو، الفيصلي يوم 30 مايو” بحضور جماهيري.

بينما يخوض الاتحاد 3 مباريات في دوري محمد بن سلمان بحضور جماهيري وهم” أبها يوم 20 مايو، العين يوم 25 مايو، النصر يوم 30 مايو”.

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