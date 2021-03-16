النصر يسعى لمواصلة انتفاضته والعين لتأهل تاريخي

المواطن - مروة نبيل

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تترقب الجماهير مباراة النصر ضد العين المقرر إقامتها، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مرسول بارك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

النصر يأمل استعادة توازنه

ويدخل العالمي مباراة النصر ضد العين اليوم، بهدف الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز، خاصة أن الأداء تحسن خلال الفترة الماضية، وانتفض في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتغلب على الأهلي في الدولة الماضية.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تحقيق الفوز على نظيره الرائد بهدفين دون رد في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، ويطمح المدرب الكرواتي ألين هورفات لقيادة العالمي لتحقيق اللقب الثاني بعد الفوز بلقب كأس السوبر السعودي.

العين يبحث عن تأهل تاريخي

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين لتجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يتذيل جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، ليقترب من الهبوط.

ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين عن تحقيق مفاجأة والإطاحة بالعالمي، حيث سبق وفاز على الأهلي بهدفين دون رد ضمن منافسات دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين، ليتأهل إلى ربع نهائي للمرة الأولى في تاريخه، ويسعى لاستكمال مغامرته.

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