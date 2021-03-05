الهزيمة الثالثة تُقلق الشباب ضد القادسية

المواطن - مروة نبيل

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تترقب الجماهير مباراة الشباب ضد القادسية المقرر إقامتها اليوم على ملعب الأمير خالد بن سلطان، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشباب ضد القادسية

وتُعد مباراة الشباب ضد القادسية اليوم هي الثالثة التي تجمع الفريقين هذا الموسم، وعلى الرغم من المستوى المميز الذي يُقدمه الليوث، إلا أنه خسر المباراتين، ما يزيد من صعوبة مواجهتهما.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية في الفوز على الشباب بالدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بهدفين مقابل هدف، سجلهما دانيلو أسبريا وكارلوس أندريا، فيما أحرز ماكيتي ديوب هدف الليوث الوحيد.

وبعد أيام من مباراتهما في الدوري، لعب الشباب ضد القادسية مجددًا ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وتمكن الفريق القدساوي من تفجير مفاجأة بتكرار الفوز على الليوث بهدف دون رد، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويطمح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بتجنب الخسارة الثالثة ضد القادسية، ولزيادة الفارق مع أقرب منافسيه، فيما يسعى الفريق القدساوي لتحقيق مفاجأة بالفوز على الليوث واستعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله مع الباطن وخسارته أمام الاتحاد.

وقبل مباراة الشباب ضد القادسية اليوم، ينفرد الليوث بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 44 نقطة، فيما يقع الفريق القدساوي في المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

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