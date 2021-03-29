الهند تسجل أعلى إصابات يومية بـ كورونا منذ 5 أشهر

المواطن- متابعة

سجلت الهند أعلى إصابات يومية بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ خمسة أشهر، اليوم الاثنين، مدفوعة بزيادة الحالات في ولاية ماهاراشترا، أغنى ولايات البلاد.

عدد الحالات الجديدة

وقالت وزارة الصحة الهندية، إنه تم تسجيل 68020 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهذه أعلى قفزة يومية منذ 11 أكتوبر وفقا لإحصاءات رويترز.

وأعلنت الهند عن ارتفاعات كبيرة في الإصابات، فوق مستوى 60 ألف حالة، على مدى ثلاثة أيام متتالية، لكن ارتفاع اليوم الاثنين يظل أقل منه وقت ذروة انتشار المرض في سبتمبر عندما تجاوزت الإصابات 90 ألفاً يومياً.

حالات الإصابة بكورونا في الهند

ويُذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الهند وصل إلى 12,039,644 إصابة لتكون بذلك الدولة الثالثة على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات، وتُوفي161,881 شخصًا بينما تعافى 11,355,993 شخصاً، وعلى الصعيد العالمي، أُصيب 127,863,603 أشخاص وتُوفي 2,797,663 شخصًا بينما تعافى 103,062,359 شخصًا.

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