الوحدة الإماراتي يستعين بـ مدرب ميسي السابق لإنقاذ الفريق

المواطن - محمد سمعه

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أصبح المدرب الهولندي هينك تين كات المدير الفني السابق لنادي الاتحاد، قريبًا من تدريب الوحدة الإماراتي بعد إقالة المدرب الصربي فوك رازوفيتش بسبب سوء النتائج.

وكان الحساب الرسمي للفريق الإماراتي عبر “تويتر” أعلن صباح اليوم السبت عن إقالة رازوفيتش بسبب سوء النتائج.

الوحدة الإماراتي يلجأ لمدرب ميسي السابق

وذكر الحساب الرسمي لـ صحيفة “الاتحاد الرياضي” الإماراتي عبر “تويتر” أن تين كات المدرب المساعد السابق لـ برشلونة الإسباني سيتولى تدريب الفريق الإماراتي حتى نهاية موسم 2021/2022 خلفًا للمدرب المُقال فوك رازوفيتش.

وجاءت خسارة رازوفيتش من تدريب الوحدة، بعد الخسارة أمس الجمعة، من نادي العين في كلاسيكو الدوري الإماراتي برباعية دون رد.

وكان تين كات سبق له وأن أشرف على تدريب الأرجنتيني ليونيل ميسي مع مواطنه، المدرب الهولندي فرانك ريكارد في برشلونة خلال الفترة من 2003 حتى 2006.

تجربة قصيرة لـ تين كات بالدوري السعودي

يذكر أن تين كات سبق له تدريب نادي الاتحاد السعودي من نوفمبر 2019 حتى فبراير 2020.

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