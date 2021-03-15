الوحدة يسقط برباعية ضد أبها بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

اسمع الخبر

انتهى، منذ قليل، مباراة الوحدة ضد أبها التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، بهزيمة فرسان مكة برباعية مقابل هدف.

ولعب الوحدة ضد أبها في مباراة مقدمة من الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نظرًا لمشاركة فرسان مكة في الملحق المؤهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا، حيث سيواجه فريق القوة الجوية العراقي في السابع من إبريل المقبل.

الوحدة ضد أبها:

وبدأت مباراة الوحدة ضد أبها بشكل سريع، ونجح الفريق الضيف في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 23 عن طريق لاعبه عبدالرحمن بركة، بعد تلقيه عرضية مميزة ليسدد الكرة بقوة ويهز الشباك، لينتفض لاعبو فرسان مكة بحثًا عن التعادل.

وواصل التونسي الدولي سعد بقير تألقه ونجح في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 35، بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، وحاول الفريقان إحراز هدف آخر ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم أبها بثنائية نظيفة.

أبها يواصل التألق:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات الفريقين لإحراز هدف آخر، قبل أن ينجح كارلوس ستراندبيرج في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 66، حيث استغل سرعته وانطلق بالكرة لينفرد بالمرمى، ويهز الشباك.

وتمكن رياض شراحيلي في تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 79، بتسديدة من أمام المرمى، بعد تلقيه كرة عرضية مميزة، وسط محاولات من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بتقليص الفارق.

وحصل فرسان مكة على ركلة جزاء عند الدقيقة 85 نقذها يوسف نياكاتي بنجاح، وسط محاولات من الفريقين في الدقائق المتبقية، ولكن لم ينجح أي لاعب في هز الشباك، لتنتهي مباراة الوحدة ضد أبها بفوز الفريق الضيف بنتيجة 4/ 1.

وبعد مباراة اليوم، تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة عند 27 نقطة في المركز الـ14 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما رفع أبها رصيده إلى 31 نقطة في المركز التاسع.

شارك الخبر







شارك الخبر