الوحدة يُعاني في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة من تراجع النتائج في الجولات الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

نادي الوحدة يُعاني من تراجع النتائج:

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لـ6 هزائم متتالية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي كان آخرها خسارته ضد العين اليوم برباعية دون رد ضمن منافسات الجولة الـ24.

ويعود آخر فوز حققه فرسان مكة إلى الجولة الـ19 حينما فاز على الرائد بثلاثية مقابل هدف، قبل أن تغيب عنه الانتصارات، حيث خسر أمام الاتحاد والهلال بنتيجة 4/ 2، أبها برباعية مقابل هدف، والعين برباعية نظيفة، والتعاون بهدفين دون رد، والباطن بنتيجة 3/ 0.

وقررت إدارة نادي الوحدة إقالة المدير الفني الأردني محمود الحديد من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، بعد الخسارة ضد العين متذيل ترتيب الدوري اليوم، ولم يتم الكشف عن بديله حتى الآن.

فرسان مكة هذا الموسم:

وتأمل الإدارة في تصحيح أوضاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة سريعًا، خاصة أنه يستعد لمواجهة نظيره القوة الجوية العراقي في الملحق المؤهل إلى مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا 2021، يوم الأربعاء الموافق 7 إبريل، في مكة المكرمة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 27 نقطة من 25 مباراة.

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