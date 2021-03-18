الوكالة الأوروبية للأدوية تحسم الجدل: لقاح أسترازينيكا آمن وفعال

المواطن - متابعة

أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية أن لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا آمن وفعال وغير مرتبط بزيادة خطر حصول تجلّطات دموية.

لقاح أسترازينيكا آمن وفعال ونقلت دويتشة فيلة عن مدير الوكالة إيمر كوك القول في مؤتمر عبر الفيديو إن “اللجنة توصلت إلى خلاصة علمية واضحة: أنه لقاح آمن وفعال. وأضافت كوك أن “منافعه في حماية الأشخاص من كوفيد-19 مع المخاطر المرتبطة في الوفيات وحالات الاستشفاء، تتفوّق على المخاطر المحتملة”. وأوضحت كوك أن الهيئة الأوروبية الناظمة للأدوية ومقرّها أمستردام، “خلصت أيضًا إلى أن لقاح أسترازينيكا غير مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالجلطات الدموية”.

تعليق اللقاح مؤقتًا

وكانت حوالي 15 دولة من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، علقت احترازيًا استخدام هذا اللقاح، بعد تسجيل آثار جانبية محتملة، مثل تخثّر الدم وجلطات دموية لدى بعض الذين تلقوه، وتسبب ذلك في إبطاء جهود التطعيم في الاتحاد الأوروبي، والتي كانت متباطئة بالفعل.

لقاحات كورونا في السعودية آمنة

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكدت في وقت سابق أنها لم تتلقَ أي بلاغات لحالات جلطات دموية أو حالات تخثر لدى المستفيدين بسبب استخدام لقاحات فيروس كورونا، حيث بلغ عدد الجرعات المعطاة من اللقاحات في المملكة أكثر من مليوني وثلاث مئة ألف جرعة حتى الآن.

سلامة اللقاحات وأوضحت الهيئة أنها تتابع سلامة لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19) المتوفرة في المملكة بشكل مستمر من خلال متابعة ودارسة حالات الأعراض الجانبية والأدلة العلمية والبيانات المتوفرة حولها محليًا ودوليًا بالتنسيق مع الجهات الصحية والرقابية، كما تتابع سلامة اللقاحات مع الشركات المصنعة ووزارة الصحة والجهات الرقابية الدولية من خلال عضويتها في الائتلاف الدولي للجهات الرقابية على الأدوية (ICMRA)، الذي يضم في عضويته أكثر من 30 جهة رقابية وبمشاركة منظمة الصحة العالمية وتجتمع بشكل دوري لتبادل البيانات والمعلومات التي تتوفر حول اللقاحات والأعراض الجانبية لها.

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