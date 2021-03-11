انتفاضة الهلال والنصر وتعثر الاتفاق بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

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نجح الهلال والنصر في تحقيق الفوز على حساب الوحدة والأهلي، ليتقدما في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تعثر الاتفاق بالتعادل ضد ضمك.

ضمك ضد الاتفاق

وانطلقت مباريات اليوم في الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمواجهة ضمك ضد الاتفاق على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك قد تقدم عند الدقيقة الثامنة عن طريق لاعبه فاروق شافعي، فيما أحرز عبدالله آل سالم هدف التعادل لصالح الاتفاق عند الدقيقة 46.

الهلال ينتفض ضد الوحدة

ولعب الوحدة ضد الهلال اليوم على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، في الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وانتهت بفوز الزعيم بنتيجة 4/2، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 45 نقطة، ليحتل المركز الأول في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتساوي مع الشباب الذي تراجع إلى المركز الثاني بعد خسارته ضد الاتحاد، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 27 نقطة.

النصر يفوز على الأهلي بهدف قاتل

وانتهت، منذ قليل، مباراة الأهلي ضد النصر التي أُقيمت على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بتحقيق العالمي لفوز هام في الوقت القاتل بنتيجة 2/1، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عند 35 نقطة ليتراجع إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد العالمي إلى 33 نقطة في المركز السادس.

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