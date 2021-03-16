انتقادات لحكم مباراة النصر والعين

المواطن - مروة نبيل

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تعرض حكم مباراة النصر والعين، تركي الخضير لانتقادات قوية بسبب عدد من قراراته خلال مواجهة الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

النصر إلى نصف نهائي الكأس:

وانتهت، منذ قليل، مباراة النصر ضد العين ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بفوز العالمي بثلاثية دون رد، ليخطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

ومن المقرر أن يواجه العالمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تأهل عنابي سدير بعد فوزه على الباطن بنتيجة 2/ 1.

حكم مباراة النصر والعين في مرمى الانتقادات:

وعلق الإعلامي محمد البكيري على مستوى التحكيم في مباراة النصر والعين قائلًا: “حكم المباراة الدولي والمخضرم تركي الخضير صدق أو لا تصدق في زمن تقنية الفار: يلغي هدف صحيح للنصر .. ويحتسب له هدف من خطأ غير صحيح!!!؟.. تحكيمنا الى أين؟”.

وتابع البكيري عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “مشكلة بعض حكامنا.. وخاصة ممن لديهم سنوات في هذا المجال. ثقتهم الزائدة بأنفسهم كارثية”.

وقال المتحدث الإعلامي السابق باسم النصر، عبدالله بن زنان: “الله ما يظلم أحد .. ألغى للنصر هدف صحيح وربي رزق النصر بهدف صحيح من فاول خطأ، يعني النتيجة عادلة حتى الآن”.

وأضاف: “ألف مبروك للنصر وجماهيره.. ألف مبروك للاعبين الأبطال هارد لك للعين وجماهيره مباراة مثيرة بأحداثها ولا زال حكامنا أقل من الطموح حمدالله يعود بالهدف المائة ومستوى رائع وننتظر المزيد يا الظاهرة عاشت أيامك يا نصر”.

وفي السياق ذاته، قال الإعلامي عدنان جستنيه عن التحكيم في مباراة النصر والعين: “هدف جميل لا غبار عليه أرى أن حارس العين لم يوفق في استلام واحتفاظه بالكرة يا خسارة كان المعلق في نشوة عالية تتناغم مع جمال الهدف وفرحته الغامرة به”.

وواصل حديثه قائلًا: “نعم هناك كارت أصفر مستحق للاعب النصر عبدالفتاح عسيري الذي قام بدهس على قدم لاعب العين إلا أن الخضير وحكام الفيديو كان لهم رأي آخر وقرار عكسي”.

واستكمل جستنيه حديثه عن التحكيم في مباراة النصر والعين قائلًا: “هدف غير صحيح احتسب لقرار خاطئ من حكم اللقاء فلم تلمس الكرة يد لاعب العين انما ظهره.. أين حكام تقنية الفار أين العدالة؟”.

واختتم حديثه قائلًا: “تقنية الفار كتقنية ضعيفة جدًّا قرار الحكم صحيح الكرة لمست يد اللاعب النصراوي، كانت اللقطة أكثر وضوح بعدما شاهدها الخضير في لقطة أخرى قدمها للمشاهدين كانت أكثر وضوحًا مخرج المباراة”.

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