انطلاق الدوري السعودي الإلكتروني بجوائز تصل إلى 4 ملايين ريال

المواطن - الرياض

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية عن انطلاق الدوري السعودي الإلكتروني لموسم 2021 اليوم بشكلٍ مطور يتضمن نسختين في سنة واحدة، وبمجموع جوائز يصل إلى 4 ملايين ريال سعودي، وتنظم الجولات التأهيلية للدوري بواسطة منصة stcplay، التي جرى تطويرها بالشراكة مع stc، إذ أسس اتحاد الرياضات الإلكترونية وشركة stc شراكة استراتيجية ينتظر أن تؤثر إيجابياً بشكل لافت على شكل قطاع الرياضات الإلكترونية في الشرق الأوسط.

الدوري السعودي الإلكتروني:

وتبدأ النسخة الأولى من الدوري السعودي الإلكتروني لموسم 2021 يوم 28 من شهر مارس، ويمتد لمدة خمسة أسابيع متتالية، فيما تبدأ النسخة الثانية من الموسم في بدايات شهر أكتوبر من هذا العام، وتستمر سلسلة المنافسات طوال عام 2021 ليتأهل أبطال النسختين إلى كأس السعودية العالمي للرياضات الإلكترونية، والذي ينطلق في شهر ديسمبر 2021، وهي أكبر بطولة كأس في الرياضات الإلكترونية بالمملكة.

ويتضمن الدوري السعودي الإلكتروني خمس بطولات منفصلة تحت راية الدوري لخمس رياضات مختلفة، وهي Dota 2، وRainbow Six Siege، أو Counter-Strike: Global Offensive، وغيرها من الرياضات الإلكترونية المشهورة عالمياً، حيث يشارك في كل بطولة أفضل اللاعبين الرياضات الإلكترونية بالمملكة.

وعن إعلان إطلاق الدوري؛ صرح رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، الأمير فيصل بن بندر بن سلطان آل سعود: “نحن فخورين بما وصلت إليه منافسات الرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، انتقلنا من تنظيم البطولات الفردية إلى تنظيم الدوريات،والآن نطلق منظومة من المنافسات المتكاملة، والتي تضاهي جميع الرياضات التقليدية.

وأضاف: منافسات الدوري السعودي الإلكتروني رائدة عالمياً، نحن نقدم منظومة متكاملة لا يضاهيها سوى القليل من الدول في جميع أنحاء العالم.

تسجيل مفتوح:

ولأول مرة في المملكة خصص الاتحاد عدداً من المقاعد في جميع منافسات الدوري للفائزين من بطولات الأونلاين المفتوحة والمؤهلة للدوري. ويمكن لأي شخص التسجيل في البطولة المفتوحة عبر زيارة موقع الدوري السعودي الإلكتروني هنا.

وعلق عثمان الدهش نائب الرئيس لقطاع التطوير المؤسسي في stc عن الشراكة: “تفتخر stc بصفتها الممكن الرقمي الوطني بأن تقود حركة دخول الشركات الضخمة في عالم الرياضات الإلكترونية؛ حيث يعتبر الدوري السعودي الإلكتروني هو أحد أفضل الدوريات الرياضة الإلكترونية في المنطقة، كما تطمح stc بأن تكون بوابة لمثل هذه البطولات من خلال خبرتها وقدراتها في مجال الابتكار والتحول الرقمي عبر تقديم منصة stcplay التي ستوفر فرصة لتواصل اللاعبين مع لاعبين آخرين، بالإضافة إلى تقديم فعاليات وخدمات للتفاعل بين اللاعبين وإبراز مهاراتهم لتقودهم إلى عالم الاحتراف في مجال الرياضة الإلكترونية. بالإضافة إلى الميزات المبتكرة المصممة لتقدم أفضل تجربه للاعب. stcplay ستركز أيضًا على التمكين الرقمي لمزودي الخدمات في نفس المجال من خلال التفاعل مع اللاعبين وتقديم أفضل تجربة لهم”.

172 مواجهة:

يذكر أن في موسم 2020 من الدوري السعودي الإلكتروني تم تنظيم أربع بطولات لأربعة رياضات شهدت مشاركة 169 رياضيًا محترفًا، وإقامة 172 مواجهة في جميع البطولات.

أما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني، احتل مساعد الدوسري المركز الأول ممثلاً نادي الاتحاد الإلكتروني، بينما فاز Osh-Tekk Warriors بكأس Rainbow Six Siege، فيما حقق 01 Esportsموسماً خلاباً عندما حصد على كأسين في بطولةCS: GO وDota 2.

ويتطلع الجمهور لعودة المنافسات، ولمشاهدة أكبر أسماء الموسم الماضي، والتي تعود وتتنافس في هذه النسخة الأكبر والأكثر إثارة.

جدير بالذكر أن موسم 2020 شهد على 3 لاعبين زلزلوا منافسات الدوري بحصولهم على جائزة الأفضل في البطولة حيث حصل اللاعب Heyman95 على جائزة الأفضل لأدائه الرائع في Dota2، بينما حصل كل من اللاعب Hashom، واللاعب VarK على جائزة الأفضل في بطولتي Rainbow Six SiegeوCS: GO.

شارك الخبر







شارك الخبر