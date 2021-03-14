انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا لمنسوبي إمارة جازان

المواطن - واس

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انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ومتابعة سمو نائبه اليوم حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك بمقر ديوان إمارة المنطقة.

لقاح كورونا:

وتلقى منسوبو الإمارة الجرعة الأولى من اللقاح، تحت إشراف كادر طبي من وزارة الصحة، وفقًا للإجراءات الطبية المرتبطة بلقاح كورونا، ووفقًا لتسجيلهم في تطبيق “صحتي” مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة.

وتستهدف الحملة حصول جميع منسوبي إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز على لقاح كورونا، حرصًا على صحتهم وسلامتهم وحماية لهم من الإصابة بالفيروس.

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