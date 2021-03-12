اهتمام واضح يترجمه العيسى من خلال رابطة العالم الإسلامي لخدمة الكتاب والسنة

المواطن - الرياض

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تولي رابطة العالم الإسلامي، وبدعمٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالغ الاهتمام بتعليم القرآن الكريم ونشره والدعوة إليه، ونشر السنة النبوية المطهرة وتبيان سماحة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وتنظم بشكل دائم المسابقات القرآنية للحفّاظ والحافظات، والمؤتمرات العلمية المتخصصة في توضيح الاعتدال والوسطية في السيرة النبوية، تنفذ كل هذا خدمةً للإسلام والمسلمين في شتى دول المعمورة.

جهود العيسى:

ولا يألوا أمين رابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد العيسى جهدًا في نشر الوحيين الكتاب والسنة والدعوة إليهما، والذب عنهما في كل مناسبةٍ دوليةٍ ومحفل، إلى جانب تكريس الجهود لزرع القيم والتسامح التي أمر بها الإسلام، ومحفزًا للشباب المسلم على حفظ كتاب الله بالجوائز والمسابقات التي تشرف عليها الرابطة من خلال المؤسسات القرآنية حول العالم.

وفي هذا الجانب الإسلامي العظيم الذي ينتهجه.العيسى، تشرف الرابطة على إيفاد الآلاف من الأئمة والقراء لإمامة المسلمين في صلاتي التراويح والقيام حول العالم، وتوزيع المصاحف، وإقامة الندوات المتخصصة في تفسير وتجويد القرآن الكريم.

رابطة العالم الإسلامي:

إلى جانب هذا، فإن الرابطة ومن خلال أمينها العام، تحرص على إقامة مؤتمرات دولية تبيّن سماحة الدين والنبي الكريم، والتي من شأنها أن تُفيد الشباب غير المسلم، تثقيفًا لهم عن وسطية هذا الدين العظيم، وقطعًا للطريق على دعاة الكراهية والتطرف.

وهذه الجهود المظفرة والملموسة، تأتي من خلال تنفيذ العيسى عبر رابطة العالم الإسلامي لتوجيهات قيادة المملكة، ودورها العظيم في خدمة الإسلام والمسلمين.

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