باخشوين: نسعى لتصحيح أخطاء الوحدة خلال فترة التوقف

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، وليد باخشوين، أن فريقه يسعى لتصحيح المسار خلال فترة التوقف الدولي، بعد تراجع نتائجه خلال الفترة الماضية.

باخشوين يُعلق على تراجع المستوى:

وقال وليد باخشوين: “نتلقى أهدافا كثيرة في مبارياتنا الأخيرة، ونسعى لتصحيح الأوراق وتلافي الأخطاء خلال فترة التوقف، التي ستكون في مصلحتنا بإذن الله”.

وتابع خلال تصريحاته لـ”القنوات الرياضية السعودية”: “الفريق دخل مرحلة الخطر بجدول ترتيب الدوري. النقاط متقاربة بين الفرق لكننا لم ننتصر منذ عدة أسابيع”.

وأضاف وليد باخشوين: “هدفنا التعويض، وجمع النقاط في الجولات المتبقية، للابتعاد عن مراكز الهبوط. الكرة ما زالت في ملعبنا، ولم يحسم أي شيء بعد. فرصنا ما تزال قائمة”.

وعن مباراة الملحق الآسيوي ضد فريق القوة الجوية العراقي، علق باخشوين قائلًا: “بالتأكيد مباراة مهمة وتاريخية في مسيرة الوحدة، سنعطيها حجمها. علينا نسيان الدوري.. نستهدف التأهل لدور المجموعات بالبطولة الآسيوية”.

الوحدة يُعاني:

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لـ6 هزائم متتالية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي كان آخرها خسارته ضد العين اليوم برباعية دون رد ضمن منافسات الجولة الـ24.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 27 نقطة من 25 مباراة.

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