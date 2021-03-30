بالصور.. عراك في مجلس الأمة الكويتي

المواطن- متابعة

شهدت جلسة مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، تشابكًا بالأيدي بين النائبين، سلمان الحليلة وصالح المطيري، عقب مشادة حادة وتوتر بين النواب الذين انقسمت مواقفهم تجاه الجلسة.

ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة لمدة ربع ساعة على خلفية الاشتباك بين النواب، بحسب موقع القبس الإلكتروني.

وكان مجلس الأمة قد وافق على طلب الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بتأجيل الاستجوابات المقدمة إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني، نظراً إلى وجود العديد من الملفات العالقة والمهمة والشائكة، التي تحتاج إلى جهد وتفانٍ وتعاون ووقت كافٍ لحلها.

وكان رئيس مجلس الوزراء أكد في كلمة له بعد انتقال مجلس الأمة الكويتي إلى بند الاستجوابات: أمامنا عمل ومصلحة عليا للبلد وملفات يجب أن نوليها ما تستحقه من أهمية، ونظراً لوجود العديد من الملفات العالقة المهمة والشائكة التي تحتاج إلى جهد وتفانٍ وتعاون.

الحكومة تؤدي اليمين الدستورية

وقد أدى رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، في بداية جلسة مجلس الأمة العادية، اليمين الدستورية، وذلك لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة، وفقاً للمادة 91 من الدستور.

وتقضي المادة سالفة الذكر بأنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية.

ومن جانبه، توجه رئيس مجلس الأمة بالتهنئة إلى الحكومة قائلاً: نهنئ السادة الوزراء، ونتمنى لهم كل التوفيق.

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