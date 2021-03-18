بايرن ميونخ يُسقط لاتسيو بثنائية ويطير لربع نهائي دوري الأبطال

المواطن - محمد سمعه

كرر فريق بايرن ميونخ الألماني، فوزه على ضيفه لاتسيو الإيطالي بثنائية لهدف في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا؛ ليعبر إلى دور الثمانية من البطولة الأوروبية الأعرق والأغلى.

أحداث مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو:

وبدأ الشوط الأول بضغط هجومي من قبل لاعبي البايرن، أسفر عن إحرازهم الهدف الأول من ركلة جزاء عبر اللاعب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي بالدقيقة الثالثة والثلاثين من عمر الشوط الأول.

ولم يحدث أي جديد، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم البايرن بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من المباراة، ظل فريق بايرن ميونخ يضغط بقوة ليُضيف النجم الكاميروني تشوبو موتينج ثاني أهداف الفريق البافاري بالدقيقة الرابعة والسبعين.

ونجح فريق لاتسيو بعد ذلك في تقليص الفارق عبر اللاعب الإيطالي ماركو بارولو بالدقيقة الثالثة والثمانين.

يذكر أن مباراة البايرن ولاتسيو كانت أُقيمت على ملعب أليانز أرينا في إقليم بافاريا.

وأثناء مواجهة البايرن ولاتسيو، كان فريق تشيلسي تغلب على أتلتيكو مدريد بثنائية دون رد ليعبر الفريق الإنجليزي لمباريات دور الـ8 بدوري الأبطال.

البايرن بطلًا لـ آخر نسخة بدوري الأبطال:

جدير بالذكر أن البايرن، كان تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا نسخة 2020، بعد الفوز على فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أُقيمت في البرتغال شهر أغسطس الماضي.

وكان بايرن ميونخ تُوج بلقب كأس العالم للأندية الذي أُقيم في قطر، على حساب فريق تيغريس أونال المكسيكي.

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