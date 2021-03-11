برشلونة يتعادل مع باريس سان جيرمان ويُودع دوري الأبطال

المواطن - محمد سمعه

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ودع نادي برشلونة الإسباني بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد التعادل مع باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف لكل فريق، في إياب دور الـ16، حيث استفاد الفريق الباريسي من فوزه ذهابًا برباعية مقابل هدف.

أحداث مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان:

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي مستمر وإهدار فرص تهديفية محققة من قبل لاعبي البارشا، حيث أهدر الفرنسي عثمان ديمبيلي بمفرده 3 فرص، بينما أهدر ميسي فرصتين، وأهدر الفرنسي جريزمان أيضًا فرصتين.

وعلى عكس المتوقع، وبسبب خطأ من مدافع البارشا، الفرنسي كليموه لينجليه، تمكن باريس سان جيرمان من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب كيليان مبابي من ركلة جزاء بالدقيقة الثلاثين.

ولم يتأخر برشلونة كثيرًا حيث نجح بعدها بـ 7 دقائق في إحراز هدف التعادل عبر الأرجنتيني ليونيل ميسي من تصويبة قوية.

وأهدر ميسي بعد ذلك ركلة جزاء للبارشا بالدقيقة الخامسة والأربعين، تصدى لها الحارس المتألق، الكوستاريكي كيلور نافاس حارس باريس سان جيرمان.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

نافاس يُنقذ باريس سان جيرمان أمام البارشا:

وفي الشوط الثاني، واصل برشلونة إهدار الفرص عبر ميسي وجريزمان والفرنسي عثمان ديمبيلي، وسط تألق غير طبيعي من الحارس كيلور نافاس.

ولم تتغير نتيجة المباراة، ليصعد باريس سان جيرمان لدور الثمانية مستفيدًا من فوزه ذهابًا في الكامب نو برباعية لهدف، وتعادله في فرنسا بهدف لكل فريق.

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