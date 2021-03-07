بريطانيا تبيع أسطول طائرات الملكة إليزابيث لتخفيض النفقات 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قررت السلطات البريطانية بيع أسطول الطائرات الملكية للملكة إليزابيث الثانية، كجزء من خطة الحكومة لتخفيض النفقات، مما سيجبرها على استعارة طائرة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وسيتم إحالة 4 طائرات تستخدمها العائلة المالكة البريطانية خارج الخدمة في العام المقبل لتوفير المال، وذلك بعدما ظلت تستخدمها منذ الثمانينيات، بحسب ما ذكرت صحيفة Express.co.UK البريطانية.

العائلة المالكة البريطانية بلا طائرة خاصة

​وستكون تلك المرة هي الأولى التي لا توجد فيها طائرة مخصصة للعائلة المالكة، خلال فترة حكم الملكة إليزابيث، ويعني ذلك أن كبار أفراد العائلة سيضطرون إلى استخدام طائرة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وجاء القرار ضمن مراجعة وزارة الدفاع البريطانية لميزانيتها، ولا يوجد حاليًا خطط لاستبدال 4 طائرات ركاب من طراز BAE-146 ضمن أسطول سلاح الجو الملكي كانت تستخدمهم العائلة المالكة لسنوات، بحسب الصحيفة.

ومن المتوقع أن تستخدم الملكة والأمير تشارلز ودوق ودوقة كامبريدج طائرة رئيس وزراء بريطانيا، التي خضعت لعملية تجديد وتطوير، العام الماضي، بلغت تكلفتها 1.250 مليون دولار.

تراجع اقتصاد بريطانيا

ويُذكر أن البيانات الرسمية قد أظهرت أن اقتصاد بريطانيا انكمش 9.9% عام 2020، في أكبر تراجع سنوي في الإنتاج منذ بدء الاحتفاظ بسجلات حديثة.

ويُعد هذا الانخفاض الذي يأتي في الوقت الذي لا يزال فيه الاقتصاد البريطاني مثقلاً بالقيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، هو الأكبر منذ عام 1709، عندما دمرت موجة البرد المعروفة باسم الصقيع العظيم ما كان آنذاك اقتصادًا زراعيًا إلى حد كبير.

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