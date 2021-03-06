بطل العالم يُنهي قمة البايرن ضد دورتموند برباعية مثيرة

المواطن - محمد سمعه

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انتهت قمة البايرن ضد دورتموند بالجولة الـ24 من الدوري الألماني، بفوز بايرن ميونخ برباعية مقابل هدفين في لقاء مثير أُقيم على ملعب بايرن ميونخ بمدينة ميونخ الألمانية.

أحداث الشوط الأول:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل لاعبي بوروسيا دورتموند، حيث سجل النرويجي إيرلينج هالاند الهدف الأول لدورتموند بالدقيقة الثانية من الشوط الأول.

وبعدها بـ سبع دقائق، تمكن هالاند من إضافة الهدف الثاني لدورتموند بالدقيقة التاسعة، ليتأزم موقف البايرن بعد مرور 15 دقيقة من الشوط الأول.

ونجح البايرن بعد ذلك خلال مباراة البايرن ضد دورتموند، في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي بالدقيقة السادسة والعشرين.

وفي ظل محاولات من دورتموند لإضافة الهدف الثالث، تمكن ليفاندوفسكي من إضافة الهدف الثاني بالدقيقة الـ44 قبل نهاية الشوط الأول للبايرن.

وانتهى الشوط الأول من مباراة البايرن ضد دورتموند، بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق.

أحداث الشوط الثاني من قمة البايرن ضد دورتموند:

وفي الشوط الثاني، واصل فريق بايرن ميونخ ضغطه من أجل إضافة الهدف الثالث، وسط تراجع من لاعبي بوروسيا دورتموند.

ونجح بايرن ميونخ في إضافة الهدف الثالث عبر اللاعب ليون جورتسيكا بالدقيقة الثامنة والثمانين.

وقبل نهاية المباراة بدقيقة، أضاف النجم ليفاندوفسكي ثالث أهدافه والرابع للبايرن بالدقيقة الـ90.

وانتهت مباراة البايرن ضد دورتموند، بفوز الفريق البافاري برباعية لهدفين، ليُصبح رصيده 55 نقطة بالمركز الأول، بينما تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند 39 نقطة في المركز السادس.

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