بغلف: ما بدر مني فُهم بطريقة لم أقصدها

المواطن - مروة نبيل

أنهى عضو شرف نادي النصر الذهبي، عبدالعزيز بغلف الجدل الذي أُثير مؤخرًا بشأن المكافآت التي منحها لنجم العالمي، المغربي عبدالرزاق حمدالله.

بغلف يُنهي الجدل

وعلق عبدالعزيز بغلف على أزمة المكافآت قائلًا: “يعلم الجميع حبي للكيان وقفت معه بكل ما أستطيع دون تطلع لمنصب أو خلافه.. دافعت عنه ودعمت وجاهدت في لم الصف لإسعاد نفسي والجميع”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “ولست نادمًا بل فرحًا بما قدمت.. ما بدر مني فهم بطريقة لم أقصدها.. أتمنى التوفيق للعالمي ورجالاته الأوفياء في إكمال المسيرة أستودعكم الله.. ويا رب نصرك”.

وكان بغلف قد أكد أن عبدالرزاق حمدالله لم يستلم المكافأة المالية التي قدمها له، قبل أن يرد المهاجم المغربي عبر “تويتر”، ويؤكد الحصول عليها، الأمر الذي أثار حالة من الجدل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

حمدالله يستعيد بريقه

وكان المهاجم المغربي قد تعرض لانتقادات جماهيرية قوية خلال الفترة الماضية، بعد هبوط مستواه، وإهداره لـ4 ركلات جزاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ ما أفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لنقاط هامة وأثر على نتائجه هذا الموسم

واستعاد عبدالرزاق حمدالله ذاكرة التهديف بعد فترة من الغياب، حيث نجح في تسجيل هدف خلال مباراة النصر ضد الأهلي، كما تألق بشكل لافت في مباراة العالمي ضد العين في كأس خادم الحرمين الشريفين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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