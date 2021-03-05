بقير يُسجل الهدف الأول ضد الفتح بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

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بدأت مباراة أبها ضد الفتح بشكل سريع، وسط محاولات قوية من الفريقين لهز الشباك مبكرًا، قبل أن ينجح النجم التونسي الدولي سعد بقير في فض اشتباك التعادل السلبي.

بقير يهز الشباك

وتمكن سعد بقير من تسجيل هدف التقدم عند الدقيقة 30 من رأسية مميزة، لينتفض لاعبو الفريقين بحثًا عن تسجيل هدف جديد قبل نهاية أحداث الشوط الأول.

ويلعب أبها ضد الفتح الآن على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما يقع الفتح في المركز الـ13 بنفس عدد النقاط.

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