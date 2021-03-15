بناء تدرب قياداتها وتؤهل قيادات الصف الثاني بأفضل البرامج العالمية

المواطن - الرياض

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أطلقت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية برنامج تطوير القيادات ” القائد المتكامل ” وهو برنامج يسعى لتدريب القيادات الحالية وتأهيل قيادات الصف الثاني، وتم استقطاب أحد البرامج العالمية المميزة للتطوير القيادي للاستفادة منها في المشروع، والتي تتميز بخصائص تزيد من توافقها مع احتياجات المشاركين وتحقق أثرًا في تطوير أدائهم وتحسين ممارساتهم.

مشروع طموح

وأوضح عبد الله بن راشد الخالدي مدير عام الجمعية أن المشروع الطموح يتوافق مع أهداف رؤية 2030 في بناء قدرات العاملين في القطاع غير الربحي لزيادة فاعليته وتحقيق أثر أعمق للقطاع، كما أنه سيساهم في تمكين المرأة في المناصب القيادية، مشيرًا إلى أن أبرز أهدافه تتضمن تطوير القيادات وتحسين الأداء القيادي في الجمعية مع تحقيق أقصى قدر من الفعالية والإنتاجية على المستوى الفردي والمؤسسي، من أجل مزيد من الكفاءة في رعاية وتأهيل وتمكين المستفيدين، كما يهدف المشروع إلى تأهيل قيادات قادرة على اتخاذ القرار وتشجيع العاملين على الإبداع وتحفيزهم بالانضمام للبرامج التدريبية والتثقيف والتطوير والنمو الذاتي.

وأضاف الخالدي أن المشروع يمر بأربعة مستويات متتابعة بتدرج تأسيسي إلى المستوى الأعلى أولها الإنتاجية الشخصية الناجحة وهو المستوى الأول ثم يليها برنامج القيادة الشخصية الفعالة ” المستوى الثاني ” والمستوى الثالث برنامج القيادة التحفيزية الفعالة، أما المستوى الرابع فهو برنامج القيادة الاستراتيجية الفعالة.

رواد المعرفة

وقال الخالدي إن برنامج القائد المتكامل مقدم من رواد المعرفة للتدريب والتطوير والتي تحمل ترخيص من إدارة القيادة الدولية (LMI) ويعد أحد البرامج العالمية المتميزة في مجال التطوير القيادي، حيث تم تطويره بعدد من الاختبارات من خلال تقديمه مجموعة كبيرة من المنظمات والهيئات في أكثر من 80 دولة حول العالم.

وحضر حفل التدشين نائب رئيس مجلس إدارة جمعية بناء المهندس خالد الزامل ومساعد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية للتنمية الأستاذة إبتسام الحميزي.

الجدير بالذكر أن جمعية بناء تأسست في عام ٢٠١٠ م وقد حصلت على أكثر من عشر جوائز خلال مسيرتها كان آخرها جائزة الملك عبدالعزيز للجودة لعام ٢٠٢٠م كما حصلت على شهادة اعتماد المنظمة الموثوقة في فبراير عام ٢٠٢١م وتتجاوز نسبة التوطين في الجمعية ٩٤٪؜ ونسبة مشاركة المرأة تتجاوز ٤٠٪؜ من عدد العاملين.

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