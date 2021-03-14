تحديث غوغل الجديد يمكن المستخدم من رسم الطرق بنفسه

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

اسمع الخبر

قالت شركة غوغل إنها بصدد تحديث جديد يمكن المستخدمين من رسم الطرق بأنفسهم، وذلك في حالة عدم وجود الطرق على خرائطها.

وتشبه الخاصية الجديدة إلى حد كبير طريقة استخدام أداة الخطوط في برنامج مايكروسوفت باينت الخاص بأنظمة تشغيل الويندوز، حيث تمكن المستخدم من تصحيح الطرق الموجودة بالفعل على الخريطة، إلى جانب إضافة المفقود منها.

إطلاق تحديث غوغل الجديد قريبًا

ولفتت الشركة إلى أن التحديث الجديد الذي يتضمن هذه الميزة سيتم إطلاقه خلال الشهور المقبلة، وهي بالأساس تحديث لميزة كانت متواجدة لكن على نطاق ضيق، بمعنى أن خرائط غوغل كانت تتيح للمستخدم رسم الطرق وتحديد النقاط لنفسه فقط، لكن بعد إطلاق الخاصية الجديدة سيتم مشاركة ما يرسمه المستخدم للطرق مع الجمهور.

وسيقوم غوغل بعد ذلك بفحص الإضافات ثم إرسال التصحيحات بعد التحقق من مطابقتها للواقع، وسيتم اعتماد الطرق بعد تأكيدات من أكثر من مستخدم.

توفير المال للشركة

وبالإضافة إلى هدف التحديث المتمثل في مواكبة التحديثات التي تشهدها الطرق في كل مكان، فهناك أيضًا جانب آخر يتمثل في توفير المال للشركة، حيث لن تتكلف حينها الكثير من الأموال في حال قررت عمل تحديثات للطرق عبر موظفيها.

ويُذكر أن الشركة تعمل على إطلاق دليل كامل عن مبادئ الذكاء الصناعي باللغة العربية، وهو عبارة عن سلسلة من الشروحات المبسطة والقصيرة لمساعدة الجميع على فهم مداخل التقنية وآلية عملها.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة توفر نقلة كبيرة للمحتوى العربي الخاص بالذكاء الصناعي، بحسب ما ذكر موقع newsbeezer.

شارك الخبر







شارك الخبر