ترامب يفعلها ويطلق موقعه الإلكتروني المنتظر

المواطن- متابعة

دشن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، موقعًا إلكترونيًا رسميًا ليكون منصة لمؤيديه يتواصل من خلاله معهم ويستعرض الفترة التي قضاها في البيت الأبيض.

موقع 45 أوفيس

ويأتي الموقع الإلكتروني باسم 45 أوفيس دوت كوم، وتنشر الصفحة الرئيسة منه صورًا عديدة لترامب مع شخصيات مختلفة مثل زوجته ميلانيا وأفراد في الجيش وزعماء دوليين والتقطت جميعها في عدة مناسبات خلال فترة رئاسته.

وتقول رسالة على الصفحة الرئيسية: ملتزمون بالحفاظ على الإرث الرائع لإدارة ترامب مع إعطاء دفعة لأجندة أميركا أولًا.

كما يضع الموقع موجزًا من 850 كلمة عن فترة ترامب الرئاسية ويسلط الضوء على ما أشار إليها الرئيس السابق كثيرًا بوصفها أعظم إنجازاته مثل أمن الطاقة والحدود وتعزيز حلف شمال الأطلسي وتحالفات دولية أخرى وكذلك إدارته لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وكان جيسون ميلر، وهو متحدث باسم حملة ترامب الانتخابية عام 2020، قد قال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز هذا الشهر إن ترامب سيدشن منصة تواصل اجتماعي خلال ما يتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر.

تعليق حسابات ترامب

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك وسناب شات ويوتيوب وغيرهم من المنصات الأخرى علقت أو حظرت حسابات ترامب بعد الهجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير.

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