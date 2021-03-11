ترتيب الدوري المصري بعد سقوط الإسماعيلي ضد الأهلي

المواطن - محمد سمعه

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استمر النادي الأهلي في مطاردة نادي الزمالك في ترتيب الدوري المصري، وذلك بعد فوز المارد الأحمر أمس الأربعاء على الإسماعيلي بثنائية دون رد وذلك ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يُطارد الزمالك بعد الفوز على الدراويش

وبعد المباراة، يتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 27 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن نادي الزمالك المتصدر، الذي يواجه مساء اليوم الخميس، فريق سيراميكا كليوباترا في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري المصري.

ويتواجد بيراميدز في المرتبة الثالثة في جدول الدوري المصري برصيد 25 نقطة، أما نادي مصر المقاصة فيحتل المركز الرابع برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد نادي إنبي في المركز الخامس برصيد 23 نقطة.

أما فريق المصري البورسعيدي فيحتل المركز السادس في ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة، ويأتي الاتحاد سابعًا برصيد 22 نقطة.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثامن والجونة بالمركز التاسع برصيد 21 نقطة لكل منهما.

أما نادي سموحة فيتواجد بالمركز العاشر، برصيد 19 نقطة، ويأتي خلفه غزل المحلة بالمركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.

الإسماعيلي يُعاني في ترتيب الدوري المصري

ويتواجد فريق أسوان بالمركز الثاني عشر، برصيد 17 نقطة، أما نادي المقاولون العرب فيتواجد بالمركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة، وخلفه فريق البنك الأهلي في المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة.

ويتواجد نادي طلائع الجيش بالمركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة، ويأتي كل من الإسماعيلي والإنتاج الحربي بعده في المركزين الـ16 والـ17 برصيد 10 نقاط لكل منهما، بينما يحتل وادي دجلة مؤخرة الترتيب برصيد تسع نقاط في المركز الثامن عشر.

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