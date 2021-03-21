ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد ختام الجولة الـ24

المواطن - محمد سمعه

انتهت منافسات الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين، بانفراد الهلال بصدارة ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، مستغلًا تعثر نادي الشباب أمس السبت، ضد نادي التعاون.

وكانت مباريات الجولة انتهت اليوم بمباراتين، حيث فاز ضمك على أبها برباعية مقابل ثلاثة أهداف، بينما فاز العين على الوحدة برباعية دون رد.

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة الـ24

وانفرد الهلال بصدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن نادي الشباب صاحب المركز الثاني، أما نادي الاتحاد فيتواجد بالمركز الثالث برصيد 42 نقطة.

أما فريق التعاون فيحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان برصيد 38 نقطة، وجاء النصر خامسًا برصيد 36 نقطة، بعد الفوز العريض على نادي الباطن بسباعية دون رد.

ويتواجد الاتفاق بالمركز السادس برصيد 35 نقطة، ويأتي خلفه النادي الأهلي سابعًا بنفس الرصيد من النقاط.

موقف صعب لـ الوحدة بـ ترتيب دوري محمد بن سلمان

ويحتل أبها والقادسية والفتح المراكز الثامن والتاسع والعاشر على الترتيب برصيد 31 نقطة لكل منهم، بينما يتواجد الفيصلي في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، أما نادي الرائد فيتواجد بالمركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة.

ويحتل الباطن المركز الـ13 برصيد 28 نقطة، بعد خسارته بسباعية دون رد في مباراة النصر، أما الوحدة وضمك والعين يتواجدون بالمراكز الـ14 والـ15 والـ16 برصيد 27 و 24 و 20 نقطة على الترتيب.

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