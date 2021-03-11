ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد نهاية الجولة الـ23

المواطن - مروة نبيل

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انتزع الهلال صدارة جدول دوري محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية منافسات الجولة الـ23، فيما تعثر الشباب والأهلي بالخسارة ضد الاتحاد والنصر.

6 انتصارات وتعادلان في الجولة الـ23

وأُقيمت منافسات الجولة الـ23 على يومين، حيث انطلقت بمواجهة الباطن ضد الفتح والتي حسمها النموذجي بهدفين دون رد، وفاز التعاون على ضيفه أبها بهدف نظيف، فيما نجح الرائد في الفوز على الفيصلي بهدف، وتعادل القادسية والعين بنتيجة 3/3، وفاز الاتحاد على الشباب بهدفين مقابل هدف.

واستُكملت مباريات الجولة الـ23، اليوم الخميس، بـ3 مواجهات، حيث تعادل ضمك مع الاتفاق بهدف لكل منهما، وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على مضيفه الوحدة برباعية مقابل هدف، واُختتمت منافساتها بفوز النصر على الأهلي في الوقت القاتل بنتيجة 2/1.

ترتيب دوري محمد بن سلمان

وجاء جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ23، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ45 نقطة، بالتساوي مع الشباب الوصيف، فيما حل نادي الاتحاد ثالثًا بـ41 نقطة، ثم التعاون برصيد 35 نقطة، متساويًا مع الأهلي صاحب المركز الخامس.

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ساديًا برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتفاق، ثم القادسية في المركز الثامن برصيد 31 نقطة، يليه الفيصلي برصيد 30 نقطة، ويتواجد الرائد في المركز العاشر بـ30 نقطة.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 28 نقطة، بالتساوي مع كل من؛ الباطن، الفتح وأبها، ثم الوحدة برصيد 27 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن ضمك، ويتذيل العين الترتيب بـ17 نقطة.

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