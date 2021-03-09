ترقية العياشي إلي رتبة رئيس رقباء

المواطن - علي شيبان - جازان

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احتفل رئيس رقباء يحيى بن علي عياشي بترقيته من رقيب أول إلى رتبته الجديدة رئيس رقباء، وذلك بعد صدور قرار ترقيته في الأمن العام من قبل الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي.

وتلقى رئيس رقباء يحيى العياشي التهنئات والتبريكات بهذه المناسبة من الأهل والأقارب والأصدقاء بالاتصال والرسائل في مواقع التواصل الاجتماعي.

حافز لمزيد من الجهد:

وقال الرئيس رقباء: إن هذه الثقة الغالية تعد حافزًا لتقديم المزيد من الجهد في عمله، وأن يكون على قدر الثقة ويبذل قصارى جهده في خدمة الوطن الغالي.

الجدير بالذكر أن مدير شرطة محافظة أبو عريش بجازان العقيد حوذان الغامدي قلد رئيس رقباء يحيى العياشي رتبته الجديدة في مركز شرطة أبو عريش.

“المواطن” تتقدم بأحر وأجمل التهنئات والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة لرئيس رقباء يحيى العياشي بهذه الترقية، وأن ينفع الله به لهذا الوطن الغالي.

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