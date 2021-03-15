تركة ثقيلة تنتظر خليفة عبدالإله مؤمنة في الأهلي

المواطن - مروة نبيل

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أعلن رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عبدالإله مؤمنة، عن عقد جميع عمومية عاجلة خلال الفترة المقبلة، بعد تعرضه لانتقادات قوية مؤخرًا.

مؤمنة يكشف تفاصيل اجتماعه مع وزير الرياضة:

وأكد عبدالإله مؤمنة أنه اجتمع الأحد مع وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وناقشه في أمور خاصة بالنادي الأهلي والنواحي المالية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وشهدت الأيام القليلة الماضية حالة من الغضب الجماهير تجاه إدارة النادي برئاسة مؤمنة، وطالبت برحيلها بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم وخسارته ضد النصر بهدفين في الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تركة ثقيلة لخليفة عبدالإله مؤمنة:

وعلق النقاد الرياضيون في برنامج “الدوري مع وليد”، على إعلان رئيس الأهلي عن عقد جمعية عمومية، وقال عادل التويجري: “الواضح أن وزير الرياضة يدعم القرار الأهلاوي للجمعية العمومية.. من سيحضر للأهلي سيتحمل أشياء كثيرة جدًّا”.

وتابع عادل التويجري تصريحاته قائلًا: “أنا مع بقاء الإدارة في كل الأندية لأربع سنوات للاستقرار.. كل إدارة لديها أخطاء.. الإدارة القادمة للأهلي يجب أن تعرف أنها ستتحمل الفاتورة القديمة والجديدة”.

وقال خالد السعود: “انتقدنا عبدالإله مؤمنة لكن أتمنى إذا هو الخير أن يستمر أو وجود البديل.. الأهم أن يكون الخير للنادي، أعتقد أن الجمعية لم تذكر إلا إذا في اتفاق.. الرئيس القادم يجب أن يأتي بشيك مصدق”.

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