تركي العجمة يكشف 3 احتمالات بعد أزمة تغريدات بغلف وحمدالله

المواطن - محمد سمعه

كشف الإعلامي الرياضي تركي العجمة عن 3 احتمالات تخص أزمة تغريدات العضو الذهبي بنادي النصر عبدالعزيز بغلف عن مكافأة اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله.

3 احتمالات بعد أزمة تغريدات بغلف وحمدالله:

وقال العجمة في حلقة اليوم ببرنامج “كورة” المذاع على قناة روتانا خليجية: “ما حدث من بغلف ودخول لاعب النصر، جعل البعض يتساءل لأن الخيال ذهب بعيدًا، ماذا فعلت إدارة السويكت بالمكافآت التي لم تُمنح للاعب المغربي، ثانيًا بعض النصراويين يقولون إن وجود بغلف مهم لدعم النادي، ثالث الآراء هو أن فئة أخرى من النصر قد لا تُحبذ تواجد بغلف بعد ذلك لدعم النادي؛ وذلك بسبب المشاكل التي تحدث من تغريداته”.

وأضاف العجمة: “عجبني تعليق عن الأزمة وجدته في تويتر، قال أحدهم: إن بغلف مثل اللاعب الذي ينفرد بالمرمى وعندما يقترب من المرمى بعد مجهود كبير يُهدر الكرة ولا يتمكن من تسجيل هدف في الشباك”.

النجم المغربي يدخل نادي المائة:

جدير بالذكر أن حمدالله كان دخل نادي المائة، بعدما سجل هدف 100 هدف للعالمي في كل المسابقات، منذ انضمامه للأصفر قادمًا من نادي الريان القطري.

وتأهل النصر لمواجهة الفيصلي بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في الرابع من إبريل المقبل.

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