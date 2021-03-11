تشكيلة مباراة الأهلي والنصر بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

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أعلن المديران الفنيان الصربي فلادان ميلويفيتش والكرواتي ألين هورفات عن التشكيلة الرسمية لمباراة الأهلي والنصر المقرر انطلاقها، بعد قليل.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ومن المقرر أن يلعب الأهلي والنصر على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، عند الساعة 8:45 مساء اليوم، في ختام منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، فيما يقع النصر في المركز السابع برصيد 30 نقطة.

تشكيلة الأهلي والنصر

وجاء تشكيل الراقي في مباراة الأهلي والنصر اليوم كالتالي؛ محمد العويس، لوكاس ليما، طلال العبسي، محمد فتيل، عبدالله حسون، نوح الموسى، علي الأسمري، إدريس فتوحي، سلمان المؤشر، عبدالرحمن غريب وعمر السومة.

ويجلس على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مباراة اليوم كل من؛ محمد الربيعي، حسين المقهوي، يزيد البكر، مهند عسيري، سلطان مندش، ميتريتا، هاني الصبياني، يوسف الحربي وعبدالباسط هندي.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل العالمي في مباراة الأهلي والنصر اليوم كالتالي؛ براد جونز، سلطان الغنام، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، عبدالرحمن العبيد، بيتروس، علي الحسن، خالد الغنام، عبدالفتاح عسيري، مارتينيز وعبدالرزاق حمدالله.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في مباراة اليوم كل من؛ وليد عبدالله، يحيى الشهري، عبدالله الخيبري، نور الدين أمرابط، سامي النجعي، مختار علي، علي لاجامي، رائد الغامدي وأسامة الخلف.

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