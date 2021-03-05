تشلسي توخيل يتفوق على لامبارد في 10 مباريات

المواطن - مروة نبيل

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يسير تشلسي بشكل مميز مع مدربه الجديد توماس توخيل، حيث يُحقق الفريق الأول لكرة القدم نتائج جيدة تفوق فترة تواجد الأسطورة فرانك لامبارد.

تشلسي يتألق مع توخيل

وكانت إدارة البلوز قد أقالت لامبارد من منصبه في يناير الماضي، بسبب تراجع الأداء والنتائج خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، وتعاقدت مع المدرب الألماني توخيل الذي حقق طفرة من الفريق اللندني خلال 10 مباريات فقط.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشلسي 5 مرات في آخر 10 مباريات بقيادة لامبارد، وفاز في مواجهة واحدة، منهما انتصاران على فريقي موركيمبي ولوتون تاون ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتراجع مستوى الفريق اللندني بشكل لافت، رغم دفع مبالغ مالية ضخمة لتدعيم صفوفه بصفقات قوية، ليحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الأمر الذي أثار غضب مشجعيه.

وانتفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشلسي مع توخيل، حيث نجح في قيادته لتحقيق الفوز 7 مرات، وتعادل في 3 لقاءات، كما تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 8 مباريات.

البلوز يتجاوز عقبة ليفربول

ولعب ليفربول ضد تشلسي على ملعب “أنفيلد”، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتمكن البلوز من تحقيق الفوز بهدف دون رد، عن طريق مايسون مونت في الدقيقة 42.

ورفع البلوز رصيده إلى 47 نقطة، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول عند 43 نقطة ليتواجد في المركز السابع.

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