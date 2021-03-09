تشيلسي يُعزز رقم إيفرتون السلبي

المواطن - مروة نبيل

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واصل تشيلسي تألقه في منافسات بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وفاز على إيفرتون بهدفين دون رد، ليمنحه رقمًا سلبيًا في تاريخ مشاركاته بالبريميرليج.

رقم سلبي لـ إيفرتون

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن إيفرتون أحرز 53 هدفًا بالخطأ في مرماه ضمن مشاركاته في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعد هدف بن جودفري أمام تشيلسي.

ولفتت شبكة الإحصائيات إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيفرتون يتفوق بفارق 7 أهداف على الأقل عن أقرب ملاحقيه، كأكثر فريق تسجيلًا للأهداف بالخطأ في مرماه في تاريخ منافسات بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

تشيلسي يفوز بثنائية

ولعب تشيلسي ضد إيفرتون، مساء أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وانتهت المباراة بتحقيق البلوز لفوز هام بهدفين دون رد، سجلهما؛ بن جودفري بالخطأ في مرماه، وجورجينيو من ركلة جزاء.

وشهدت مباراة تشيلسي ضد إيفرتون سيطرة كبيرة من لاعبي البلوز وسط تألق لافت من حارس المرمى جوردان بيكفورد الذي أبعد أكثر من فرصة خطيرة عن مرماه، ويمكن الاطلاع على تفاصيل المواجهة عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع البلوز رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق 4 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيفرتون صاحب المركز السادس.

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