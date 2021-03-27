تصرف مثير للجدل من حمدالله قبل انتخاب الرئيس الجديد

المواطن - محمد سمعه

أقدم اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم نادي النصر على تصرف مثير للجدل، وذلك قبل انتخاب الرئيس الجديد للنادي بعد حل إدارة صفوان السويكت.

حمدالله يُمدد إجازته !

وكشف سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق لـ النصر عن مافعله المهاجم المغربي قائلًا: ” الفيصلي أعلن حالة الاستنفار قبل أسبوع من مواجهة النصر في كأس الملك، عنابي سدير منع لاعبيه من الإجازات ورفض السماح بالسفر وأُعيدت التدريبات، وتقرر إقامة معسكر تدريبي مع خوض مباراة ودية، يبدو أن طموح الفيصلي لتخطي عقبة النصر هو الذي سمح لـ حمدالله وأمرابط بالسفر، بل حمدالله مددها بمزاجه”.

ليست المرة الأولى

ولا تُعد هذه هي المرة الأولى التي يتصرف فيها اللاعب المغربي بشكل مثير للجدل، حيث حصل على إجازة لفترة طويلة بالمغرب، ولم يشارك مع النصر في مباراة الاتحاد بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي انتهت بالتعادل الإيجابي وقتها بهدف لكل فريق، ما جعل الجمهور النصراوي ينتقده، بسبب غيابه عن الفريق في أوقات مهمة، كان العالمي بأشد الحاجة له.

كما أن اللاعب المغربي تعرض لانتقادات عدة بسبب زيادة وزنه وهبوط مستواه الفني في مباريات الفريق بالموسم الحالي.

وكان حمدالله سجل هدفين لـ النصر في شباك الباطن، يوم السبت الماضي بالجولة الـ24 من دوري المحترفين حيث فاز النصر بسباعية دون رد، وأهدر ركلة جزاء كان من الممكن أن يُسجل بها “الهاتريك” في شباك الباطن.

ويستعد النصر، لمواجهة الفيصلي في دور الـ4 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين مساء الأحد المقبل.

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