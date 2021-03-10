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تطور بكتريا الدفتيريا يقلق العلماء البريطانيين
فيروس كورونا له دور في ذلك

تطور بكتريا الدفتيريا يقلق العلماء البريطانيين

2021/03/10
الساعة 3:01 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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تطور بكتريا الدفتيريا يقلق العلماء البريطانيين بكتريا الدفتيريا
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

حذرت مجموعة من العلماء أن الدفتيريا في طريقها للعودة كـ تهديد صحي عالمي واسع حيث إنها تطوّر لمقاومة عدد من فئات المضادات الحيوية.

ودفع تزايد حالات الإصابة في الفترة الأخيرة خبراء من المملكة المتحدة والهند إلى تحليل بيانات عن 512 عينة بين عام 1896 إلى 2018، من الوتدية الدفتيريا، وهي البكتيريا المسببة للمرض. 

وكشف تحليل الفريق للبيانات عن وجود جينات تمنح مقاومة مضادات الميكروبات وتنوع السموم، ووجدوا أيضًا أنه جينات المقاومة في البكتريا آخذة في الازدياد.

تطور بكتريا الدفتيريا يقلق العلماء البريطانيين (3)
صورة ميكروسكوبية للبكتريا

وإلى جانب الانتشار المتزايد للجينات التي تمنح مقاومة للمضادات الحيوية، وجد الفريق العلمي من جامعة كامبريدج دليلًا على أنه يمكن أن تتطور يومًا ما إلى ما بعد اللقاح الحالي.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية فقد نُشرت النتائج الكاملة للدراسة في مجلة Nature Communications.

كيف تنتشر الدفتيريا ؟

وتصيب الدفتيريا الأنف والحلق وأحيانا الجلد، وتنتشر عن طريق السعال والعطس والاتصال المباشر، ويتم تطعيم الأطفال في العديد من بلاد العالم ضدها إلا أن حالات التفشي المتفرقة لا زالت تحدث.

تطور بكتريا الدفتيريا يقلق العلماء البريطانيين (3)
البكتريا تصيب الحلق

وتتزايد أعداد الحالات المبلغ عنها، حيث تضاعفت أكثر من المتوسط ​​السنوي البالغ 8105 حالات في الفترة من 1996 إلى 2017، إلى 16651 في عام 2019.

دور فيروس كورونا في تزايد الحالات

وقال الفريق العلمي إن أزمة كوفيد-19 تسببت في تراجع جداول التطعيم ضد الدفتيريا لدى الأطفال في جميع أنحاء العالم، ما أدى إلى تفاقم المشكلة.

تطور بكتريا الدفتيريا يقلق العلماء البريطانيين (3)
اللقاح المخصص للبيكتريا


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