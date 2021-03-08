تطور مفاجئ منع حمدالله من فسخ عقده مع النصر

المواطن - محمد سمعه

اسمع الخبر

أغلق المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي النصر، الباب في وجه الأحاديث التي ذكرت أنه بات قريبًا من فسخ عقده مع العالمي والرحيل، ليؤكد استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان المهاجم المغربي قال في تصريحات إنه لم يفكر على الإطلاق في مساومة النصر، معتبرًا أن صفوان السويكت رئيس النادي وحسين عبدالغني المدير التنفيذي لكرة القدم بالعالمي هما شقيقاه الكبيران.

وربما يكون السبب وراء استمرار حمدالله مع النصر وتراجعه عن فسخ العقد هو رغبته في التتويج بـ دوري أبطال آسيا، وهي البطولة التي لم يحققها مع العالمي منذ الانضمام له في صيف 2018.

يذكر أن الإعلامي والناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل: قال إنه يُوجد شرط جزائي في عقد عبدالرزاق حمدالله مع النصر قيمته 20 مليون يورو، وذلك خلال تصريحاته لبرنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية.

وأكد المريسل على أن علاقة اللاعب المغربي ونادي النصر، جيدة مضيفًا أن اللاعب المغربي لم يتقدم بأي طلب لفسخ العقد مع العالمي خلال الفترة الأخيرة.

المهاجم المغربي أثر بالسلب على نتائج النصر

وكان حمدالله أهدر بمفرده 4 ركلات جزاء لأصفر العاصمة بالموسم الحالي من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شخصان السبب وراء شائعات حمدالله

وأشار المريسل إلى أن لاعبًا دوليًا سابقًا ورئيس نادٍ سابق شريك مع شخص مغربي هما من وراء الشائعات التي تُطارد حمدالله.

وكان النجم المغربي انضم لنادي النصر في صيف 2018 قادمًا من نادي الريان القطري، ونجح في الفوز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018/ 2019 وحصد لقبين في بطولة كأس السوبر السعودي على حساب فريقي التعاون والهلال.

شارك الخبر







شارك الخبر