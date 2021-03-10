تعادل مثير بين العين والقادسية بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

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سقط نادي العين في فخ التعادل ضد القادسية بثلاثية لكل فريق، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحداث مباراة العين والقادسية:

وفي الشوط الأول، تمكن فريق العين من إحراز الهدف الأول له في المباراة، عبر اللاعب حسين حلواني، حيث نجح حلواني في إحراز الهدف الأول لأبناء المدرب بابلو ماشيين بالدقيقة الـ32 مستغلًّا تمركز دفاع القادسية الخاطئ؛ مما جعل الحارس فيصل مسرحي عاجزًا عن رؤية الكرة.

ولم يتأخر القادسية، كثيرًا حيث تمكن عبر اللاعب ليك جيمس في إحراز هدف التعادل بضربة رأسية في الدقيقة الـ36 بعد تمريرة عرضية متقنة من اللاعب حمد اليامي.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

إثارة مستمرة عنوان الشوط الثاني:

وشهد الشوط الثاني بين الفريقين، إثارة كبيرة حيث تمكن العين من إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب جيترسون بالدقيقة الـ73 من ركلة جزاء، ثم تعادل بعدها فارس الشرقية بالدقيقة الـ76 عبر اللاعب ليك جيمس بطريقة جميلة.

ولم يستسلم، فريق العين ليُضيف الهدف الثالث عبر اللاعب أمادو موتاري الذي راوغ الواكد حارس مرمى فارس الشرقية ووضع الكرة برأسه في الشباك الخالية، بعدما انفرد بشباك الفريق القدساوي وذلك بالدقيقة الـ80.

وعند حلول الدقيقة الـ93 نجح اللاعب المدغشقري كاروليس أندريا في إحراز هدف التعادل الثالث لـ القادسية من تصويبة مخادعة.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد العين 17 نقطة في المركز السادس عشر والأخير، أما رصيد فارس الشرقية فأصبح 31 نقطة.

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