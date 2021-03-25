تعرف على الفرق بين أنواع الأسلاك الكهربائية لتجنب حرائق المنزل

المواطن - الرياض

أكد مدير المواصفات الكهربائية والإلكترونية بالهيئة السعودية للمواصفات المهندس وائل الذياب، أنه يجب التعرف على أنواع الأسلاك الكهربائية حسب لون كل سلك، وذلك لتجنب حدوث حرائق في المنزل.

أسلاك الكهرباء بالألوان

وقال الذياب إن الألوان تساعد في التمييز والتفريق بين كل سلك وآخر، مبيناً أن الأسود والبني والرمادي تمثل الأسلاك التي تمر بها الكهرباء، فيما يمثل اللونان الأصفر والأخضر الأسلاك الأرضية.

فيديو | حتى نتجنب حرائق المنازل.. ما أنواع الأسلاك الكهربائية التي يجب علينا معرفتها؟#الراصد pic.twitter.com/7i6Sva7gCg — الراصد (@alraasd) March 24, 2021

خطورة تغطية المدفأة الكهربائية

وأضاف في لقائه ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إلى خطورة تغطية المدفأة الكهربائية، مبيناً أن ذلك يعكس الحرارة داخلها، ويتسبب في تضرر أجزائها الداخلية واحتمالية حدوث التماس كهربائي.

ونصح جميع المستهلكين بالاطلاع على رمز الحماية قبل شراء أي جهاز، وذلك للتأكد من سلامته واعتماده من الهيئة، وضمان الحماية من الأضرار، مشدداً على ضرورة الإبلاغ عن المنتجات المخالفة.

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