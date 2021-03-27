تعليق المريسل وابن زنان على رسالة السويكت لـ رئيس النصر القادم

المواطن - محمد سمعه

علق الإعلاميان عبدالعزيز المريسل وعبدالله بن زنان على رسالة صفوان السويكت، رئيس النصر السابق، التي وجهها للرئيس القادم للعالمي، بعد غلق باب الترشح على رئاسة وعضوية مجلس الإدارة بالنادي مساء اليوم الجمعة.

وكان السويكت غرد قائلًا: “الحمد لله من قبل ومن بعد أن هيأ لـ العالمي، رجالًا يقفون خلفه يتقدمهم الرمز الداعم الأمير خالد بن فهد والذي اختار أخي مسلي آل معمر لقيادة الدفة.. كلنا معك وداعمون لك .. ورب ضارة نافعة”.

وقال المريسل: “لا أقول إنني توقعت هذا منك دكتور، بل كنت متأكدًا من موقفك ودعمك للإدارة، وأعتقد أن هذا ليس كل شيء، ستعود يومًا لخدمة العالمي، فأبناء هذا الكيان هم من يخدمونه، وبإذن الله ستحتفل مع رجالات العالمي بتحقيق الإنجازات”.

أما عبدالله بن زنان فقال: “غير مستغرب منك هذا الموقف ياأبو سليمان، فمعدنك ذهب، ووفائك مستمر”.

سبب حل مجلس إدارة السويكت:

يذكر أن وزارة الرياضة كانت أصدرت بيانًا يوم الأحد الماضي، أعلنت فيه حل مجلس إدارة السويكت بسبب المخالفات الجسيمة التي ارتكبها.

وكان العالمي أعلن عن غلق فترة الترشح على رئاسة وعضوية مجلس الإدارة بالنادي، مع غلق طلبات الانضمام للعضوية للتصويت بالجمعية العمومية.

خريطة عمل النصر بعد غلق فترة الترشح:

وبحلول يومي الغد وبعد غد، سيتم فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين في النصر، وفي يوم الاثنين المقبل سيتم الطعن ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين.

وفي يوم الثلاثاء المقبل، سيُنظر في الطعون المقدمة، ثم في يوم الأربعاء المقبل، سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين والناخبين.

وفي يوم الخميس المقبل، سيكون موعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية، بينما في يوم الجمعة 2 إبريل سيتم الطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية، وفي يوم السبت المقبل، سيتم النظر في الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية.

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